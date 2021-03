Andrea Adamo konkureerimisest Hyundai ja Toyota vahel: tuleb olla tiiger, et lõvile vastu saada

Kuidas õnnestus Adamol tiiger välja kutsuda? "Pidin enda ametis Monte Carlo ralli järel tegema selgeks, et mida tegin valesti ja mida tuleb paremini teha. Enne Soome saabumist nägin, kuidas kõikidel minu inimestel, sõitjatel ja tiimidel oli teistsugune suhtumine ning see oli minu jaoks väga oluline."

"Sa võid võita või mitte, aga suhtumine annab sulle võitjamentaliteedi," jätkas ta. "Seekord me ei jõudnud lihtsalt esimesena finišisse, vaid olime võitjad. Nägin, kuidas meeskond võitles. See on kõige olulisem asi, mille koju kaasa võtan: võit võib ikka tulla, aga mentaliteet ja otsustavus on oluline."