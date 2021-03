Anett Kontaveit: mind lihtsalt mängiti täna üle

"Tundsin end väljakul täitsa hästi. Vastane mängis nii tugevalt ja eksimatult, et ma ei tundnud, et ma oleks saanud midagi teha. Mind lihtsalt mängiti täna üle," ütles Kontaveit virtuaalsilla vahendusel Eesti ajakirjanikele.

"Ei tundnud, et ma midagi väga kehvasti oleks teinud. Vastane mängis väga hästi. Ta oli nii tugev ja jõuline, servis väga hästi ja eksis imevähe. Ta lõi juba esimest servi üle 70 protsendi sisse, et teist servi jäi väga vähe mängu (Sabalenka teise servi punktid 11/15). Väljak võtab siin vindi üles. Pall on kõva topspinniga ja põrkab väga kõrgele."