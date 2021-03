Nõmme Kalju täiendas ridu Valgevene kõrgliigas mänginud poolkaitsjaga

Mullu Läti kõrgliiga meeskonnaga FK RFS teiseks tulnud endine Valgevene U21 koondislane on omale nime teinud ka Valgevene kõrgliigas. Pikakasvuline kontrolliv poolkaitsja on Valgevene kõrgliigas mänginud kokku 83 korda ning esindanud Vitebsk FK’d, Torpedo Zhodino ja Neman Grodno meeskondasid.

"Mul on hea meel, et sõlmisin Kaljuga lepingu. Kõik juhtus väga kiiresti ja olen tänulik klubi sooja vastuvõtu eest. Mind on ka mängijate poolt hästi vastu võetud ja tahan kiiresti meeskonda sisse elada, et üheskoos edu saavutada," ütles Mikhail Babichev klubi kodulehe vahendusel.