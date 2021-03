Petter Northug avaldas karjääri tumedaima päeva üle elanud Kläbole toetust

Kläbo diskvalifitseeriti teatavasti seetõttu, et ta sööstis lõpusirgel liidri Aleksandr Bolšunovi kõrvale samale rajale ja põhjustas trügimise käigus venelase suusakepi purunemise. Sellele järgnes Venemaa koondise protest, mille võistluse žürii ka rahuldas. Norra esitas kohe omapoolse protesti, kuid see jäeti rahuldamata.

Kläbo teatas hiljem sotsiaalmeedias, et tegu oli tema karjääri kõige keerulisema päevaga. "See on minu karjääri kõige raskem päev. Tundsin end täna tugevana ning ma kontrollisin sõitu," kirjutas Kläbo sotsiaalmeedias. "Pean olema väga ettevaatlik sellega, mida välja ütlen, aga olen väga pettunud selles, kuidas FIS olukorraga tegeles ning nende lõplikus otsuses. Hetkel tundub kõik väga tume, aga ma tulen tagasi. Ma lihtsalt vajan veidi aega."