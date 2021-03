VIDEO | Järjekordse värava visanud Robert Rooba aitas koduklubi lisaajal võidule

Kuna kolme perioodi jooksul väravaid ei visatud, ootas ees lisaaeg. Lisaajal sai JYP raske võidu kätte, võiduvärava viskas just Rooba. Söödupunktid said kirja Antti Kalapudas ja Anttoni Honka.

Eestlase jaoks oli see tänavuse hooaja 23. väravaks. Lisaks on Rooba andnud üheksa resultatiivset söötu. Sellega on ta JYP-i resultatiivseim mängija tänavusel hooajal.