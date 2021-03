FIA rallijuht jääb koroonapandeemia ajal optimistlikuks: tänavune hooaeg toimub täisprogrammis

Matton usub, et tänavu õnnestub korralda täispikk hooaeg. "Loomulikult ootab meid jätkuvalt ees väga keeruline periood, seda eriti riikide piiranguid arvestuses. Need piirangud on ka õiged, sest aitavad koroonaviiruse levikut kontrolli all hoida. Vaktsiinide müükipaiskamine tekitab lootust. Samuti on selge, et sõitjad, meeskonnad ja korraldajad tahavad rallidega jätkata," rääkis Matton väljaandele Motorsport.