Jalgpallilegendid kritiseerisid Cristiano Ronaldo ja Co tegutsemist: andestamatu viga!

Juventus võitis Portot lisaajal 3:2, mis tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes jäi seis 4:4. Võõrsil löödud värava reegel aitas edasi aga Porto.

Portole kindlustas lõpuks edasipääsu Sergio Oliveira, kes saatis 115. minutil karistuslöögist palli otse väravasse, tehes seisuks 2:2. Paljud on aga värava puhul ette heitnud müüris seisnud Juventuse meeste tegutsemist.

Karistuslöögi ajal seisid müüris Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo ja Adrien Rabiot. Oliveira löögi ajal hüppasid aga kõik üles ning pöörasid koheselt pallile selja. Madalalt palli löönud Oliveira lõi mänguvahendi Ronaldo jalge vahelt võrku.

"See on andestamatu viga," sõnas kuulus jalgpallitreener Fabio Capello Sky Sport Italia vahendusel. "Minu ajal pandi müüri mängijaid, kes ei kartnud palli. Nemad kartsid palli, hüppasid sellest eemale ja pöörasid selja. See on andestamatu."

"Kõik kolm patustasid, kui pöörasid selja ja hüppasid eest ära," lisas endine Manchester Unitedi mängija Rio Ferdinand BT Sporti vahendusel.

TalkSPORTi kommentaator, endine Tottenham Hotspuri mängija Jamie O'Hara tõi välja just Ronaldo tegutsemise. "Andrea Pirlo (Juventuse peatreener - toim) on ilmselt tulivihane. Ronaldo pööras lihtsalt selja. Pall läheb tema jalge vahelt läbi ning Juventuse väravavahil Wojciech Szczesnyl pole võimalustki. Sellist asja ei taha sa tippmängijatelt näha. Sa loodad müürile, et nad oma töö ära teeksid."

Mida arvas olukorrast Pirlo? "Me valisime mängijad, kes müüri lähevad. Sellist asja polnud varem juhtunud, et nad pööravad selja .Võib-olla arvasid nad, et karistuslöök tuli kaugelt ning nad ei tajunud ohtu. See oli viga, mida tavaliselt ei juhtu," sõnas ta. "Mängijad arvasid, et olukord pole ohtlik ja lasid värava sisse."

Juventus oli ka mullu Meistrite liigast välja langenud juba kaheksandikfinaalis, kui komistas üllatuslikult Lyoni otsa.