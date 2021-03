Astmaravimid ja Johaug ei anna Välbele rahu: kui ülekaal on kolm minutit, tekitab see teatud mõtteid

Välbe ütles intervjuus R-Spordile, et kuigi venelased piirdusid ühe kulla, kolme hõbeda ja ühe pronksiga, võivad nad rahule jääda. Norralaste suur ülekaal on aga Välbe jaoks suur müsteerium.

Suusajuht tunnistas, et tema jaoks tekitab jätkuvalt küsimusi Norra sportlaste jaoks tehtud erandid ravimite kasutamiseks. Välbe ei maininud kordagi astmat, kuid ilmselgelt viitab ta just astmaravimitele, mis on murdmaasuusatamises aastaid kõneaineks olnud.

Kui jutuks tuli Johaugi mäekõrgune ehk ligi kolmeminutiline võit 30 km ühisstardiga sõidus, ütles Välbe: "Kõik saavad aru, et keegi teine ​​ei suuda viimastel aastatel võita. Kui ülekaal on aga kolm minutit, tuleb tunnistada, et see tekitab teatud mõtteid."