Nädal piiri taga: play-offid koguvad hoogu, Eesti temporündajad heas hoos

Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Cédric Enardi juhendatav Berliini Recycling Volleys alistas 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 29:31, 15:11) Herrschingi. Juhkami koduklubi kogus 54 punkti, Berliin on 45 punktiga kolmas, Karli Alliku koduklubi Königs Wusterhauseni Netzhoppers 29 punktiga kuues.

Küprosel on juba mitu nädalat peetud play-offe, Kevin Saare ja Taavi Nõmmistu tööandjad võitlevad kohtadele 6.-9. Saare koduklubi Nicosia Apoel alistas möödunud nädalal esmalt 3:0 (25:22, 27:25, 25:23) Nõmmistu tööandja Famagusta Nea Salamise. Saar tõi 13 punkti (+5), Nõmmistu 12 (+6).

Järgmises mängus alistas Nicosia klubi 3:0 (25:14, 25:18, 25:19) Karava meeskonna ja sai oma seitsmenda järjestikus võidu, Saarelt seekord 12 punkti (+6). Nõmmistu tööandja pidi tunnistama Frenarouse 3:1 (25:19, 20:25, 25:16, 25:20) paremust, eestlane ei mänginud. Nicosia on kinni 6. kohas, punkte on koos 9, Nea Salamisel on tabelis kolmandana 3 silma.