Hokilegend on nördinud, kui aeglaselt edeneb Soomes eakate inimeste vaktsineerimine

Hokikuulsus on postitanud sotsiaalmeediasse video, kus ta räägib vaktsineerimise olukorrast oma eaka isaga, kes elab Siuntio vallas. Ilmari Selänne sõnul sai ta valda helistades teada, et vaktsineerimisega on jõutud nii kaugele, et järjekorda pannakse O tähega algavaid inimesi.

Wetterstrand lisas, et eakate inimeste vaktsineerimisel ei lähtuta nende tervislikust olukorrast. "Meilt on küsitud, miks me ei vaktsineeri esmalt vanimaid inimesi ega neid, kellel on mõni ohtlik diagnoos. Lõppude lõpuks ei lähe me kõigi patsientide andmeid vaatama, et näha, milline diagnoos neil on. Selleks pole aega ja ma ei tea, kas sellel on mõtet," märkis ta.