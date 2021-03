OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Dortmund pääses veerandfinaali, Juventuse ja Porto mäng läks lisaajale!

Dortmundi kangelaseks kerkis Erling Haaland, kes lõi täna mõlemad väravad. Norra koondise 20-aastane ründetäht on Meistrite liigas jõudnud 14 mänguga kokku juba 20 väravani.

Avamängu kodus 2:3 kaotanud Sevilla suutis vastata kahe Youssef En-Nesyri väravaga - neist teine 90. minutil -, kuid päästvat kolmandat tabamust enam ei sündinud.

Juventuse ja Porto mäng Torinos pakkus rohkesti draamat. Avamängu kodus 2:1 võitnud Porto asus 19. minutil Sergio Oliveira realiseeritud penaltist juhtima ja võitis avapoolaja 1:0. See tähendas, et Itaalia tippklubi pidi 45 minutiga vastama kahe väravaga ja oma puuri puhtana hoidma, et päästa mäng lisaajale.

Kohe teise mängupoole alguses jõudiski Federico Chiesa sihile, tuues tabloole viigi 1:1. Viis minutit hiljem tabas külalisi teine tagasilöök, kui Mehdi Taremi hankis teise kollase kaardi ja jättis Porto vähemusse. Juventusel kulus seejärel vaid kümme minutit, et arvuline ülekaal realiseerida ning Chiesa lõi 2:1. Kuna normaalajal rohkem väravaid ei sündinud, ootas ees lisaaeg.

Kõige intrigeerivam on täna seis Juventuse ja Porto paaris, sest Itaalia gigant kaotas avamängu võõrsil 1:2. Itaallaste jaoks ülioluline võõrsil löödud värav sündis seejuures alles 82. minutil, kui sihile jõudis Federico Chiesa. See tähendab, et Juventuse viiks täna edasi ka 1:0 võit.



Hetkel koduliigas alles kolmandal kohal asuv Juventus langes mullu Meistrite liigast välja juba kaheksandikfinaalis, kui komistas üllatuslikult Lyoni otsa.

Juventuse peatreener Andrea Pirlo tunnistas, et surve on ilmselgelt neil. "Meil pole põhjust varjata, kogu närvipinge on meil. Peame tegema kõik, mis võimalik, et edasi pääseda, ent me ei alahinda vastast. Kuid me oleme ikkagi Juventus ja meie jaoks on mõeldav vaid edasipääs," sõnas Pirlo.

Porto juhendaja Sergio Conceicao lubas, et nemad ei jää vaatamata avamängu tulemusele kaitsesse istuma. "Paneme kõik mängu, et siit edasi saada. Läheme mängule mõttega see võita."