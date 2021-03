OTSEBLOGI | Kas Juventuse teekond lõppeb juba Meistrite liiga kaheksandikfinaalis? Porto asus kiiresti juhtima

Kõige intrigeerivam on täna seis Juventuse ja Porto paaris, sest Itaalia gigant kaotas avamängu võõrsil 1:2. Itaallaste jaoks ülioluline võõrsil löödud värav sündis seejuures alles 82. minutil, kui sihile jõudis Federico Chiesa. See tähendab, et Juventuse viiks täna edasi ka 1:0 võit.

Juventuse peatreener Andrea Pirlo tunnistas, et surve on ilmselgelt neil. "Meil pole põhjust varjata, kogu närvipinge on meil. Peame tegema kõik, mis võimalik, et edasi pääseda, ent me ei alahinda vastast. Kuid me oleme ikkagi Juventus ja meie jaoks on mõeldav vaid edasipääs," sõnas Pirlo.