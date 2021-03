Jaapani valitsus ei luba välismaa pealtvaatajaid Tokyo olümpiale

Juba on ka otsustatud, et juuli lõpus algavate olümpiamängude ava- ja lõputseremooniad peetakse ilma publikuta.

"Korraldustoimkond on otsustanud, et avatseremoonia tuleb korraldada suletud uste taga, et vältida koroonapandeemia ajal suurte rahvahulkade kogunemist," teatas Kyodo News tuginedes oma allikatele.