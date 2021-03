Kontaveit raske võidu järel: jalg läks päris valusaks, loodetavasti ei pea ma turniirist loobuma

"Matš oli hästi tasavägine, aga ma mängisin otsustavatel hetkedel punkte kindlamalt, see tõi võidu. Cirstea on väga sitke vastane, tänavu tugevaid tennisiste võitnud ja kohati mängib paremini kui edetabelikoht seda näitab. Hoidsin pea külma, närvi ei läinud kordagi ja kui vaja, lõin pallid punktiks," sõnas Kontaveit Eesti ajakirjanikele.

Lisaks sitkele vastasele mõjutas mängu kuum ilm ning lämbe õhk, mis kurnas füüsist, tunnistas Kontaveit. Ent veelgi hullem oli see, et vasak tuharalihas hakkas talle servimisel valu tegema.

"Pidin enne mängu jalga teipima – see andis juba eile pisut tunda, aga täna läks päris valusaks. Loodetavasti pole asi nii hull, et peaksin turniirist loobuma. Tegu on juba krooniliseks muutunud lihaseprobleemiga. Teen vastavaid harjutusi, aga ikka annab see tunda – viimati juhtus see Austraalia lahtistel. Ju tuleb jalga tugevamalt teipida või kasutada ka valuvaigisteid," sõnas eestlanna.