Kläbo saatuse otsustavad kolm inimest

Norra algne protest Kläbo tulemuse taastamiseks läbi ei läinud, kuid sprinditreener Arild Monsen kinnitas Aftenpostenile, et Norra esitab rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) ametliku kaebuse. See kaebus tuli saata hiljemalt 48 tundi pärast žürii otsust ehk meie aja järgi teisipäeval kell 17.41. Kui kaebus on saabunud, on FISi komisjonil lõpliku otsuse vastuvõtmiseks aega 72 tundi.