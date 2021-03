Eesti saalijalgpall: show alles algab!

Tuleb ära märkida, et 2020/2021 regulaarhooaja ametliku lõpetamiseni on vaja mängida veel üks mäng: üheksanda vooru kohtumine Narva Unitedi ja Tartu Ravensi vahel lükati edasi 9. märtsile. Mainime ära, et Unitedil ei ole enam mingit motivatsiooni turniiriga seoses ja meeskond ei liigu kuhugi teiselt kohalt, ning kindlasti on juba mõtetega play-off'is, samal ajal kui „kaarnad“ võivad veel tuua muudatusi lõplikku turniiritabelisse. Kui külalistel Tartust õnnestub koguda kolm punkti Narvas, siis nad lõpetavad regulaarvõistluse kolmandatena, nihutades sellelt kohalt Tallinna Cosmose.

Ehkki play-off'i favoriit on juba ammu teada: selleks on Viimsi. Möödunud voorus külastas kehtiv meister Narvat, kus kohtus oma peamise jälitaja Narva Unitediga. Mängu intriig ei seisnenud isegi selles, et omavahel mängisid regulaarse meistrivõistluse esimene ja teine meeskond. Kõik Eesti saalijalgpalli fännid jälgisid, kas Viimsi suudab esimuse rekordit püstitada ja pääseda regulaarvõistlusesse sajaprotsendilise tulemusega. Ning juba kohtumise debüüdis sai selgeks, kuivõrd kõvasti ihkavad Smsraha mängijad ajalugu teha: kõigest 80 sekundit pärast stardivilet juhtisid külalised juba seisuga 2:0. Kui poolaja keskpaigaks oli seis 4:0 nende kasuks, sai selgeks: nad haarasid rekordist kõvasti kinni ja ei lase sellest mingi hinna eest lahti. Lõppseis 9:2 väljasõidul tähistas Viimsi unikaalset saavutust: 14 võitu 14 mängus! Kui varsti on keegi võimeline seda saavutust korma – on suur küsimus. Enne play-off'i näeb meister välja vaieldamatu favoriidina, kuid Eestis eksisteerib ammune traditsioon: regulaarse võistluse võitja ei võida reeglina finišilõiku play-off mängudes. Antud hetkeks võib kindlalt oletada, et kerget jalutuskäiku eelmise hooaja meistritel play-off'is ei tule ning vastased panevad mängu kõik jõuvarud, et favoriiti peatada.