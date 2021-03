Jelena Välbe: norralastel on palju rohkem raha kui meil. Nemad sõidavad vormel 1 sarjas, meie kartidega

"Me oleme võrreldes Norraga nagu kassipojad, kes pole veel silmi avanud. Nad tulid MM-ile nelja rekaga. Ühes valmistatakse toitu, teises osutatakse meditsiiniteenused ja kolmandas määritakse suuski. Neil on ka oma meteoroloog. Me oleme neist väga kaugel. Nemad sõidavad vormel 1 sarjas, meie kartidega," rääkis Välbe uudisteagentuurile TASS.

"Norra jaoks on murdmaasuusatamine spordiala number üks. Paljusid teisi alasid, isegi jalgpalli ja hokit niiviisi ei arendata. Jah, Norral on ka teisi tugevaid alasid, aga nende raha läheb sinna, kus nad on parimad," lisas Välbe.

Alajuhi sõnul ei peaks venelased siiski üleliia kurtma - võrreldes paljude teiste riikidega on ka neil piisavalt vahendeid ja millestki puudust otseselt ei tunta.

"Minu suurim soov on hoopis see, et treenerid mõistaksid MM-ide ja olümpiamängude olulisust. Olen juba treeneritega rääkinud, et peame olümpiahooaega väga tõsiselt võtma. Koondisesse peavad jääma ainult need sportlased, kes on võimelised olümpiale pääsema. Kavatseme individuaalset tööd teha kõikide suusatajatega, kes suudavad poodiumile tõusta," selgitas Välbe.