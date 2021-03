Kelly Sildaru: tahan, et minu alal tunnustataks naisi sama palju kui mehi

"Peamine areng võiks olla üldises suhtumises. Spordialadel, kus domineerivad mehed, on naisi väga kerge alahinnata, kui nende tulemused pole meestega samaväärsed. Kas see tähendab, et naised ei tee sama palju tööd? Ma ei arva seda," rääkis Sildaru.

"See võib olla hoopis vastupidi, sest naised peavad ületama ka erinevaid piire, mida loodus neile seadnud on. See tähendab hoopis teistsugusel tasemel vaimseid raskusi ja ka füüsilisi. Tahan, et naised saaksid meestega samaväärset tunnustust asjades, mis tulevad meestele loomulikumalt," lisas 19-aastane freestyle-suusataja.