Tassi ja Böckleri ülikooli lootused Märtsihullusele jõuda luhtusid, ühel Eesti korvpalluril on see veel võimalik

Kaotus tähendab, et Saint Mary'se võistkonnal pole enam võimalik NCAA turniirile ehk Märtsihullusele jõuda. Küll ei pruugi nende hooaeg läbi olla, sest praeguse seisuga peaks tiim olema 16 võistkonna seas, kes hakkavad mängima NIT (National Invitation Tournament) nime kandvat "lohutustuniiri".

Märtsihullusele on korralikud võimalused pääseda Oral Robertsi ülikoolil, kus mängib 22-aastane Carlos Jürgens. Jürgens on võrreldes mitmete teiste USA-s mängivate Eesti korvpalluritega vähem tähelepanu saanud, aga sellel hooajal on tema roll Oral Robertsi edus aina suurenenud.