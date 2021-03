Sebastian Vettel: praegu võid tulla eikusagilt ja olla kangelane, aga minusugust enam kui 50 etappi võitnud sõitjat peetakse keskpäraseks

"Minu arvates on ta väga eriline sõitja, aga kui küsida praegu 15-aastaselt, kes on Juan Manuel Fangio, siis ta ei oskaks vastata. See pole halb, sest aeg liigub edasi," jätkas sakslane, kes endast maha jääva pärandi pärast ei muretse. "Olen kindel, et kui jätan F1 -ga hüvasti, unustatakse mind kiiresti ära. Minul pole sellega probleemi."

"See on ühtlasi põhjus, miks ma ei muretse sellepärast, et pean end inimestele tõestama," jätkas Aston Martini sõitja. "Minu elus on inimesed, kes on mulle viimase kümne aasta jooksul palju andnud ning minu kõrvale sõltumata tulemusest jäänud. Minu arvates liigub F1 väga kiiresti edasi ning mitte ainult kiiruse, vaid ka tulemuste hindamise osas. Nüüd võid tulla eikusagilt ja sind peetakse mõne hea sõidu järel jumalaks. Või - nagu on minu puhul - teenid üle 50 võidu ja sind peetakse keskpäraseks. See lihtsalt on tänapäeval nii."