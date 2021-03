Milliste eelarvamustega peab võitlema rikkast perest pärit Premier League’i jalgpallur

Väga paljudes riikides nähakse jalgpalli ainsa võimalusena vaesusest välja rabeleda. Seetõttu võib tihti kuulda lugusid, kuidas praegu miljoneid teenivad vutitähed elasid nooruses majades, kus polnud kraanivett või korralikku kanalisatsiooni. Samuti on paljud staarid tunnistanud, et jalgpall oli nooruses nende ainus mänguasi.

Ent tippu võivad jõuda ka hoopis vastupidistest oludest pärit vutimehed. Nagu selgub, tuleb neil kohati rohkem mitmesuguste eelarvamustega võidelda ja isegi kõvasti tööd tehes ei pruugita neid esialgu tõsiselt võtta. Just sellise saatusega on jõukast perest pärit 27-aastane Patrick Bamford, kes on sel hooajal kõmmutanud Leeds Unitedi eest Premier League’is 13 väravat ja tõusnud Inglismaa koondise vaatevälja.