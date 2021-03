Rassismiskandaali sattunud Rumeenia kohtunikule määrati võistluskeeld, kuid mitte rassistliku käitumise pärast

Mängu peatamiseni viinud sündmuste ahel sai alguse, kui neljas kohtunik Colţescu kutsus peakohtunik Ovidiu Haţegani enda juurde ja näitas, et Basaksehiri pingilt tuleks talumatu käitumise eest eemaldada kamerunlasest abitreener Pierre Webo. Teleülekandesse kostis ka kohtunike omavaheline vestlus, mille Rumeenia ajakirjanikud Twitteris ära tõlkisid. Väidetavalt oli neljas kohtunik lausunud: „Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav.“