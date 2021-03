Jose Mourinho heas vormis Gareth Bale'ist: ta on psühholoogilistest haavadest üle saanud

Alles pühapäeval toimunud Premier League 'i kohtumises Crystal Palace 'i vastu lõi Bale kaks väravat. Tottenhami peatreener Jose Mourinho oli hoolealusega mõistagi rahul. "Olen väga õnnelik. Ta on fantastiline mängija ning mul on hea meel temaga koos töötada," sõnas Mourinho BBC vahendusel.

Mullu suvel Madridi Realist laenulepingu alusel Tottenhami naasnud oli tänavuse hooaja alguses veel hädas põlvevigastusega ning sai hooaja esimeses pooles mänguaega väga episoodiliselt. "Me toetasime teda," sõnas Mourinho. "Ma avastasin tema puhul psühholoogised haavad. Kui sul on mitu vigastusterohket hooaega, siis on minu arvates psühholoogilistel haavadel juba suurem mõju kui füüsilistel. Need tekitavad hirmu ja ebastabiilsust."