Saalijalgpalli planeet: Ukraina klubi Taanis – reaalsus!

Mõni sõna Taani saalijalgpalli tasemest. Saame selge hinnangu anda üksnes läänetsooni osas, kus me mängime. Mängijad, kes mängivad Taani võistkondades, on enamasti jalgpallurid, kellel pole lepinguid professionaalses jalgpallis. Suvel mängivad nad rohelisel väljakul, talvel parketil. Enamasti mängitakse jõulist saalijalgpalli. Palju on pikka kasvu mängijaid, seetõttu praktiseeritakse Taani meeskondades sageli „posti“ mängu. Meeskondades, kus mängivad leegionärid, nagu näiteks meistermeeskond Gentofte, praktiseeritakse paindlikumat mängu. Mõistagi, nagu ka suures jalgpallis, saavutavad Taani saalijalgpallurid palju ennastsalgava tegutsemise kaudu.

Loetlesite mitut divisjoni, kas ei olnud võimalik kohe vähemalt esimesse liigasse pääsed? Taanis pole see võimalik. Selleks, et pääseda tugevaimasse divisjoni, tuleb läbida kõik staadiumid. See tähendab, et kui meie regioonis oleksid saalijalgpalli B- ja C-Liigad, siis oleksime kohustatud ka neid staadiume läbima. Siin on selles osas range. Isegi arvestades, et saalijalgpall alles kogub populaarsust.

Ukrainas on saalijalgpalli nõrgaks kohaks saalid. Kuidas on selles küsimuses seis Taanis?

Paremaks ei saa minnagi. Pea igas külas on olemas kaasaegne saal. Selles saalis, kus mängime koduseid kohtumisi, võib vabalt korraldada Taani–Ukraina mängu. Selleks on olemas kõik tingimused. Minul on igal juhul selline soov olemas. Veelgi enam, kui oleks võimalus, sooviksin, et Skive Futsal Club mängiks sõprusmängu Ukraina koondisega. Meie meeskonna populaarsuse tõstmiseks. Seda enam, et meie klubi jaoks on eraldatud saal ja kohalik võim katab pea kõik selle kulud. Maksame vaid väikest osa – 5% kogumaksumusest.

Kui juba tuli juttu Teie meeskonna finantsidest ...

Oleme planeerinud eelarve 40 000 dollari piires. See summa ei sisalda palkasid – kõik meie mängijad mängivad tasuta. Kuid raha kulub treeningutele, transpordile, toitlustamisele, vormiriietusele, pallidele, massööri teenustele. Teisisõnu ei mingit luksust – vaid kõige elementaarsemad asjad. Näiteks ühe meie play-off'i pääsemise konkurendi Hjorringi eelarve on vähemalt 150 000 dollarit. Meie meeskonna kõige suurem probleem on koosseisu kogumine treeninguteks ja mängudeks, sest enamus mängijaid elab meie baasist 50–100 km kaugusel. Ning peame aitama inimestel sinna ja tagasi jõuda. Pluss, meil veel pole enda bussi, väljasõidu mängudele sõites kasutame isiklikke autosid.

Mida klubi endast ette kujutab?

Alustasime kui FC Sallingsund. Kuid see on jalgpalliklubi. Lihtsalt mängisime selle nime alt, kuid saalijalgpallis. Kuna õnnestus pääseda eliitdivisjoni, siis pidi looma saalijalgpalli klubi. See on juba tehtud, alates 27. oktoobrist on meie nimi saalijalgpalli klubi Skive. Loomulikult vajasime juhatajat. Pidanud mängijatega nõu, otsustasime pöörduda ühe kohaliku mehe poole. Just seetõttu kutsusime Leo juhataja ametisse ja ta oli nõus. Tuleb aru saada, Rasmussen on taanlane. Nad saavad omavahel teineteisest paremini aru, teavad, kuidas pidada läbirääkimisi tipptasemel. Kõige kõrgemale tasemele pääsemine tõi kaasa selle, et on juba olemas sponsorid, kes tahavad meid toetada.

Kust tulevad laekumised klubi eelarvesse?

Meil on juba ca 10 000 dollarit sponsoritelt. Peamiselt on need kohalikud ettevõtted. Samuti aitavad tavalised ukrainlased, kes töötavad Taanis. Töötasime välja logi „IO Patriot“. See hakkab paiknema vormiriietusel. Need rahad on justnimelt Ukraina diasporaa poolt. Kes panustab 10 dollarit, kes 20, keegi aga näiteks 50. Ülekannet tehes märgib inimene makse selgitusse IO Patriot ja me teame, et see on diasporaa poolt. Loodame, et sponsoriteks saavad Ukraina ettevõtted, kes otsivad väljapääsu Taani turule.

Kuidas on lood fännide toetusega?

Selles osas probleemi pole – igas asustuskeskuses on olemas ukrainlaste diasporaa, kes meid toetab. Tähelepanu jagub kodustes mängudes ka taanlaste poolt.

Allikas – Ukraina saalijalgpall