Tiisaare ja Korotkovi jaoks lõppes Doha MK-etapp kvalifikatsioonis

Tiisaar võttis Nõlvak-Tiisaare Gerardo´s Toys´i Facebooki lehel mängu kokku järgmiselt: “Rannavõrkpall on ühtepidi väga lihtne mäng. Pane pall sinna, kus vastast ei ole. Kahekesi platsi peal on see koht alati olemas. Vahel on tunne, et neid kohtasi on platsil tohutult – teinekord on justkui vastase käed nii suured ja kaitsemängija on ka absoluutselt igal pool. See laager ja turniiri andis ridamisi kogemusi mõlemast situatsioonist. Meie asi on selgeks saada, mis tingib erinevuse ja õppida mängima selliselt, et kõik võimalused oleks alati teada. Tööriistad meil selleks on olemas, õpetus nende kasutamiseks ka. Jätkame hooga. Väga tänulik selle kogemuse eest.”