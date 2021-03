"See mäng, mis mul Shelby vastu Austraalias oli - ma ei arva sellest mängust midagi. Tean, et see oli väga hiljuti, aga see tundub pikka aega tagasi. Arvan, et pikalt karantiinis olemine mõjutas minu Australian Openit kõvasti. Ma ei tunne, et see mäng oleks näidanud minu taset," rääkis Kontaveit.

"Ilmselt vaatan seda mängu ikka. Kaia mängudel hoian ikka silma peal ja loodan, et tal läheb hästi."