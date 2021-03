Koroonaviirus nõudis Eesti suusa- ja laskesuusalegendi elu

Laskesuusa lai ja äärmiselt paeluv maailm hakkas köitma pikaaegset ja edukat murdmaatreenerit Kaljut Eesti taasiseseisvumise tulles. Tema eestvedamisel liituti ka rahvusvahelise liidu IBU-ga. Just siis avastasid ka maailma laskesuusatamise juhid tema nöol isiku, kel jagus lisaks treeneritöö kogemustele piisavalt organisaatori võimekust. Laskesuusatamise omapära mõistmine, selleks tingimuste loomine uute rajatiste nöol, aga ka täpne ja korrektne võistluskorraldus – see sai aastakümneteks eestlasest laskesuusaspetsi Kalju Valguse tööks. Teda tunti ja austati ning ega põhjuseta käinud tema juhtimise all ka kõige kõrgema tasemega tiitlivõistlused. Nagu kirjutati 2006.a OM ajal lehes ... Olümpia laskesuusatiirus korda hoidev Eesti kohtunik Kalju Valgus on 13aastase karjääri jooksul katkestanud olümpiavõistluse, eemaldanud Valgevene presidendi ja tabanud kaks nimekat meest sohitegemise katselt...