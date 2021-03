Norra ajakirjanik kiitis Bolšunovi: ta on hetkel kõige tähtsam mees murdmaasuusatamises

“Bolšunov on hetkel murdmaasuusatamise jaoks väga oluline. Mõelge, mis oleks juhtunud, kui ta poleks 2021. aasta maailmameistrivõistlustel suusavahetusega sõitu võitnud? Kui lahe see oleks olnud? Viis norralast top viies! Sellepärast ongi Bolšunov nii tähtis," sõnas Lersveen. "Vajame mingisugust intriigi või juhtub nii, et lõpuks on meeste murdmaasuusatamisest huvitatud ainult norralased."