Leonard lubas olümpiakoondisele appi minna, Curry on kahtleval seisukohal

"Minu plaan on minna (olümpiale)," sõnas Leonard NBA Tähtede mängu ajal enesekindlalt, vahendab Eurohoops.

Tänavune olümpiaturniir peetakse Tokyos 25. juulist kuni 7. augustini ehk vahetult pärast NBA finaalseeriat, mille seitsmes ehk viimane mäng on planeeritud 22. juulile.

"Kui ma vähegi tunnen, et olen selleks valmis, lähen kindlasti olümpiale mängima," lisas Clippersi täht, kes mängis USA peatreeneri Popovichi käe all San Antonio Spursis seitse hooaega.

Stephen Curry jäi seevastu olümpiaplaanide osas ettevaatlikuks. "Olümpia on olnud minu radaril. Kuna mängugraafiku osas on olnud küsimusi, jään praegu kannatlikuks. Hetkeseisuga on kahtlemata prioriteediks NBA hooaja teine pool," sõnas Curry.