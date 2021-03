Joan Laporta tõusis teistkordselt Barcelona presidendiks

"See, kuidas Lionel Messi, maailma parim jalgpallur, valis koos oma pojaga minu poolt, näitab ilmekalt, mida ma olen kogu aeg öelnud: Leo armastab Barcelonat ja me kõik oleme üks suur perekond. Loodetavasti aitab see (valimine) tal meiega jääda. See on see, mida me kõik tahame," sõnas Laporta oma võidukõnes.