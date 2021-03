Jürgen Klopp: see on minu karjääri tõeline madalpunkt

Liverpool jäi eile Anfieldil üllatuslikult alla väljalangemistsooni kuuluvale Fulhamile 0:1.

Kui mullu võitsid Klopi hoolealused Inglismaa meistritiitli 18-punktise ülekaaluga, siis tänavu on tiitlikaitsjad saanud 28 mänguga vaid 43 punkti, mis ei anna enamat kaheksandast kohast.



"Mul ei pea alati olema kõige paremad ajad," lausus pettunud Klopp matši järel. Küsimusele, kas see on tema karjääri madalpunkt, vastas sakslane: "Ma tahaksin öelda, et ei ole, kuid paraku see tõesti on nii."

"See on ekstreemne meeskond. Olime ekstreemselt edukad ja nüüd on meil ekstreemne olukord, kuid me tuleme sellest võitlusega välja," lisas Klopp. "Kõige suurem väljakutse on leida moodus, kuidas seda olukorda üleöö muuta."



See pole sugugi esimene kord, kui Kloppi on hiilgava edu järel tabanud suur tagasilöök. Ta juhtis Dortmundi Borussia 2011. ja 2012. aastal Bundesliga meistritiitlini, kuid 2012/13 hooajal kaotati Müncheni Bayernile koguni 25 punktiga. Dortmundist lahkus Klopp 2015. aasta suvel, kui meistriliigas jäädi alles seitsmendaks. Liverpooli peatreeneriks nimetati sakslane sama aasta oktoobris.