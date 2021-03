Diskvalifitseeritud Kläbo kritiseeris FIS-i: pean oma sõnadega väga ettevaatlik olema

Nüüd otsustas Kläbo sotsiaalmeedias juhtunule tagasi vaadata. "See tundub justkui minu karjääri kõige tumedam päev. Tundsin end täna tugevana ning ma kontrollisin sõitu," kirjutas Kläbo sotsiaalmeedias. "Saate ise näha, mis juhtus ning oma otsuse teha. Pean ausalt ütlema, et tänane sõit tekitas palju viha. Ootasin seda sõitu väga ning see oli minu hooaja peamine eesmärk."

"Ma pole kunagi varem tundnud, et oleksin üheks sõiduks nii valmis olnud. Teadsin, et mul on võimalus võita," jätkas Kläbo, kes seejärel võttis ette Rahvusvahelise suusaliidu. "Esiteks kuulutab FIS minu võitjaks ning olukord nimetatakse võistlusintsidendiks. Seejärel mõtleb FIS ümber ning otsustab mind diskvalifitseerida. Võite aru saada, et see oli suur pettumus."