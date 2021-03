MM-i skandaalne lõpp. Kläbo diskvalifitseeriti, kuid jättis Bolšunovi kullata

Kui seda Johannes Klæbot ees ei oleks... 24-aastane norra suusaäss on aastate jooksul teinud kõik endast oleneva, et tema eakaaslane Bolšunov ei saaks särada. Äsja lõppenud Oberstdorfi MM-i viimasel päeval 50 km klassikasõidus nügis ta Bolšunovi finišisirgel– nii hindasid seda kohtunikud –, misõttu tolle suusakepp purunes. Klæbo diskvalifitseeriti, kuid kulla sai tema kaasmaalane Emil Iversen. Nii et ise ei saa, aga Bolšunovile ka ei anna.