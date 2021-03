FOTOD | Koroonareegleid eiranud võtmemängija koju jätnud Saaremaa VK kaotas kindlalt Tallinna Selverile

Saaremaa otsustas kohtumisest eemale jätta Hindrek Pulga, kes eiras klubi reegleid. “Klubi otsus oli selline, et kõik mängijad, kes Tallinna tulevad, ööbivad hotellis. Hindrek küsis, kas ta võiks öö oma naise juures olla ja sai meilt eitava vastuse. Ometi ei ööbinud ta hotellis. Olen töötanud treenerina 30 aastat ja pole sellist asja varem näinud. See on eetiline küsimus. Kui kogu meeskond jälgib reegleid, siis peab seda ka tema tegema,” põhjendas Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis otsust portaalile Võrkpall24.ee.