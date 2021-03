TÄNA DELFI TV-s | Kontaveit alustab Dubai turniiri umbes keskpäeval, Kanepi mäng jääb õhtusse

Kontaveidi mäng ungarlanna Timea Babosiga on kavas peaväljaku teise mänguna. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 10, mis tähendab, et Kontaveiti võib väljakule oodata umbes 12 paiku.

Kvalifikatsioonis kaks vastast alistanud Kanepi mängib põhitabeli esimeses ringis ameeriklanna Shelby Rogersiga. See kohtumine on paigutatud 3. väljaku viimaseks ehk viiendaks mänguks, mille algusaega on raskem ennustada, kuid pigem jääb see 17-18 kanti. Sealgi tehakse mängudega algust kell 10.