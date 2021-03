Kohtunike otsuses pettunud Bolšunov keeldus hõbemedalit kaela panemast: täna oli ainult kaks potentsiaalset võitjat

Kläbo pidas finišisirgel põnevat heitlust venelase Aleksandr Bolšunoviga . Parema positsiooni nimel võidelnud suusatajad põrkasid omavahel korraks ka kokku ning venelase suusakepp purunes. Nii sai Kläbo lõpusirgel edu kätte ning krooniti esialgu 50 km maailmameistriks. Suusakepi lõhkunud Bolšunovist möödus lõpus veel Emil Iversen. Bolšunov ise leppis pronksiga, kaotades võitjale 1,4 sekundiga.

Venemaa koondis andis aga protesti sisse, sest nende hinnangul purunes Bolšunovi kepp Kläbo tegutsemise tõttu. Pikalt olukorda üle vaadanud kohtunikud otsustasidki Kläbo diskvalitseerida. Nii kerkis kullale Iversen, hõbedale Bolšunov ja pronksile norralane Simen Hegstad Krüger. Norra andis omapoolse protesti sisse, kuid FIS seda ei rahuldanud. Siiski on Norral 48 tundi aega veel FIS-i otsus edasi kaevata.

"Hõbemedal tundus mulle justkui kuld. Siis aga muutuski see kuldmedaliks," sõnas Iversen, kes samuti otsusega rahul polnud. "Ma ei nõustu žüriiga, aga olukord on selline nagu ta on. Ma ei saa nende otsusesse midagi parata. Ma ei soovinud niimoodi kulda võita, aga võin enda sõidu üle uhke olla."