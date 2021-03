Draama Oberstdorfi MM-il: Bolšunov lõhkus lõpusirgel suusakepi, esimesena üle finišijoone tulnud Kläbo diskvalifitseeriti

Expressen teatas kelal 17 paiku, et Venemaa esitas sõidu järel protesti, sest nende hinnangul läks Bolšunovi suusakepp katki Kläbo tegutsemise tõttu. Nimelt olid koha eest võidelnud Bolšunov ja Kläbo vahetult enne venelase suusakepi murdumist omavahel kokku põrganud. Viimaste teadete kohaselt on kohtunikud otsustanud Kläbo diskvalifitseerida, kuid sellele andis Norra omapoolse protesti sisse.

Iltalehti teatel ei rahuldanud Rahvusvaheline suusaliit (FIS) norralaste protesti. Ka FIS-i kodulehel on uueks võitjaks märgitud Iversen, teiseks Bolšunov ja kolmandaks Krüger. Kläbo kohta on kirjas, et norralane diskvalifitseeriti. Samas on tulemuste juures veel kirjas, et tegu on mitteametliku lõpuprotokolliga.