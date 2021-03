OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo võõrustab VTB Ühisliigas Avtodori võistkonda

Võit selle mängus aitaks meeskonnal turniiritabelis oluliselt kõrgemale kerkida, seega on oluliseks küsimuseks, millises koosseisus mängule vastu saadakse minna. Vigastuse tõttu jääb kindlasti eemale koondise mängujuht Sten Sokk , õlatraumaga maadleva Maurice Kempi osalemine selgub vahetult enne mängu, seisab klubi kodulehel.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo nelja võidu ja 12 kaotusega endiselt eelviimasel ehk 12. kohal, kuid kahel eespool oleval võistkonnal (Astana ja Jenissei) on täpselt sama palju võite ja kaotusi. Võit järgmises mängus võiks Kalev/Cramo kergitada 10. kohale. Kaheksandal ehk viimasel play-off’i viival positsioonil on hetkel Euroliiga klubi Moskva regiooni Himki seitsme võidu ja kaheksa kaotusega. Kalev/Cramo tuleb mängule magusa võidu pealt, kui võõrsil alistati lähikonkurent Astana kindlalt tulemusega 77:61.