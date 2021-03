Poolfinaalis alt läinud Keiso Pedriks: kahest eesmärgist ühe täitsin ära

Finaaliga ei jäänud ta sugugi rahule. „Eks see üks paras pettumus ole, oleks võinud vähemalt normaalsema ajaga selle asja siin kokku võtta. Aga mis sa teed, läks nii nagu läks,” kõneles Pedriks. „Üritasin stardiosa parandada, vähe teistmoodi jooksin finaalis peale, aga eks see tehnika lagunes laiali ja ega ma seda jooksu suurt ei mäleta, pean üle vaatama.”

Kuidas EM-i kokkuvõttes hindad? „Eesmärk poolfinaali jõuda sai täidetud, teine eesmärk püstitada Eesti rekord jäi seekord tegemata, aga vähemalt sai poolfinaalis käidud ja kiirete meestega kaks jooksu teha. Siit on kaasa võtta küll ja veel,” kiikas Pedriks juba suve poole. „Sain Poolast hea emotsiooni, suvele on igati positiivne vastu minna. Kindlasti olengi ma pigem 110 meetri jooksja, mida tõke edasi, seda paremini ma liikuma saan, ootan selles mõttes seda suve küll. Eeljooks näitas ka, et lõpuosa on tippudega nagu võrdne võrdsega, sai neid püüda küll.”