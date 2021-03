Bilbao kuulub nende kolme võõrustajalinna hulka, kelle staatus EM-finaalturniiri korraldajana kõige suurema kahtluse all on. Foto: EPA/Scanpix

96 päeva on jäänud jalgpalli aasta suursündmuse ehk Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alguseni. UEFA on lubanud aasta võrra edasi lükatud turniiri planeeritud kujul 12 eri linnas ja riigis ära pidada, kuid kuluaarides sahistatakse, et muudatustest pole pääsu. Laual on isegi variant turniiri ainult Londonis pidamisest.