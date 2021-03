Võidukas Henry Sildaru tuli välja väga keerulisest seisust: sain tunnetuse tagasi

Kokku oli sel korral rennisõidus üheksa osalejat. „Valdav osa on juba Aspenis, kus algavad maailmameistrivõistlused. Lisaks jäid osad kehvade ilmastikuolude tõttu kõrvale,“ tõdes Tõnis Sildaru. „Vaatamata hõredamale konkurentsile on võit alati emotsionaalselt tähtis. Juunioride MM-i eel oli see treeningu mõttes hea võistlus. Henry suutis end võistluse käigus emotsionaalselt hästi koguda. See on hea märk.“

Juunioride MM-il võisteldakse õhtul

Henry Sildaru ootab Leysinis üks jõuproov veel. Esmaspäeval sõidetakse pargisõidu kvalifikatsioon ja teisipäeval finaal. Eelvõistlusel on stardis 43 osalejat ning konkurentsis on mitmeid heal tasemel freestyle-suusatajaid. Õhtusel võistkondade koosolekul selgub, kas finaali lubatakse kuus, kaheksa või kümme sportlast. „Selles konkurentsis oleks finaali pääsemine juba väga hea saavutus,“ tõdes Tõnis Sildaru.

„MM-il on hea see, et rennisõit ja Big Air toimuvad õhtusel ajal. Pimedas on valgustuse tõttu nähtavus isegi parem. Selline asi sobib mulle rohkem,“ tunnistas Henry Sildaru. „Kui päevasel ajal on ilm udune ja pilves, siis see segab nähtavust kõvasti ja võib kõigutada ka enesekindlust.“