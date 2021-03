Seljavõit | Henry Sildaru võitis rennisõidus kindlalt Euroopa karikaetapi

Sildaru teenis parima laskumise eest 91,0 punkti. Parimaks osutus viimane ehk kolmas laskumine. Avalaskumise eest teenis 14-aastane eestlane 83,8 ning teise eest 88,0 punkti. Esikoha oleksid talle toonud kõik kolm katset.

Teise koha saavutas 74,0 punktiga 24-aastane sakslane Marius Reck. MK-sarjas on Reck parimal juhul rennisõidus välja sõitnud 19. ja 24. koha. Nimetatud tulemused pärinevad hooajast 2018/19.

Kolmanda koha saavutas seekordsel võistlusel 14-aastane šveitslane Lars Ruchti 70,0 silmaga. Ruchti on sarnaselt Sildarule seni peamiselt võistelnud väiksematel jõuproovidel. Hiljuti võitis ta kodumaal Grindelwaldis toimunud rennisõidu FIS-i karikaetapi meeste konkurentsis.

Henry Sildaru jaoks oli see teine kord osaleda rennisõidus Euroopa karikaetapil. 31. jaanuaril Crans Montanas toimunud jõuproovil saavutas ta teise koha. Toona olid kohal ka mitmed olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel korralikke sõite teinud mehed. Praeguseks on vanemad konkurendid aga reisinud Aspenisse, kus algavad peagi täiskasvanute maailmameistrivõistlused. Henry Sildaru nooruse tõttu veel täiskasvanute tiitlivõistlustel osaleda ei saa. Sel talvel on tema põhivõistluseks märtsi keskel Krasnojarskis algavad juunioride maailmameistrivõistlused.