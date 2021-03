FOTOD | Eesti treeneri ja Rootsi atleedi koostöös sündis EM-pronks. „Raske töö, valatud higi ja poetatud pisarad on ära tasunud.”

„Olen medali üle väga õnnelik, see tõestas, et kogu valatud higi, poetatud pisarad ja raske töö on ära tasunud,” rõõmustas Sagnia. „Lootsin paremat tulemust, kuid seekord seda ei sündinud, loodetavasti juhtub see järgmisel korral. Tahan tänada kõiki, kes nende aastate jooksul mind toetanud on, see medal on teile.”