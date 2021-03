Väljavõte Ida-Saksa dopinguprogrammiks ära kasutatud katsejänese päevikust: "Seemnepurse on tume nagu kolajook. Midagi peab olema valesti"

Filmi üks autoreid on Seefeldi dopinguskandaalis ja Venemaa riikliku dopingupogrammi paljastamisel võtmerolli mänginud ajakirjanik Haju Seppelt, vahendab Iltalehti.

Filmis võtab oma näo ja nimega sõna endine kestvusjooksu entusiast Hans Albrecht Kühne, kes pidas 70-ndatel katsetustel osaledes päevikut. Dokumentaalfilmis väidetakse, et nn "merisea"-katsetused algasid 1970-ndate alguses ja lõppesid alles Berliini müüri langemisega 1989. aasta lõpus.

"Midagi mu sees juhtus - tunnen seda veel siiamaani, aga see on minu jaoks endiselt müsteerium," rääkis Kühne saates. "Ma langesin depressiooni ja mul olid enesetapumõtted. Kartsin ühtlasi, et olen liiga palju arenenud."