Dokumentaal paljastas Ida-Saksa salajased dopingukatsetused

Inimkatsetusi juhtis endine takistusjooksja Hermann Bühl. "Ta ütles mulle, et meie riigi kestvusjooksjad said meie katsetustest kõvasti kasu. Ta isegi ütles, et Waldemar Cierpinski võidab Montrealis medali," lisas Kühne.

Kühne tajus, et talle on dopingut antud. Kui ta aru sai, et need ained lõhuvad ta keha ja vaimu, võttis ta end testigrupist maha. "Mind kasutati ära. Ma ei saanust sellest toona aru," ütles ta.

"Midagi mu sees juhtus - tunnen seda veel siiamaani, aga see on minu jaoks endiselt müsteerium," rääkis Kühne saates. "Ma langesin depressiooni ja mul olid enesetapumõtted. Kartsin ühtlasi, et olen liiga palju arenenud."

Tegemist on lihasmassi suurendava anaboolse steroidiga. R Depot on agressiivsem ravim kui Ida-Saksamaal rohkem kasutatud Oral-Turinabol, kuid seda oli ka dopinguproovides lihtsam tuvastada, sest see lihtsalt püsis kehas kauem.

"Ühel ampullil oli kirjas Turinabol R Depot, aga ma ei teadnud, mis aine see on. Küsisin seda mitu korda õelt, kes seda mulle süstis, aga ta ei teadnud samuti," rääkis Kühne.

Kühne meenutas, et pidi koos Benrd Moormanniga osalema 75 km jooksul. "Meil lubati juua ainult uurijate poolt pakutud jooki. Me ei teadnud, mis seal sees on.

Beckert kartis, et tabletid teevad talle halba ning sülitas need basseinis välja. Ta üritas läbi Tšehhoslovakkia läände põgeneda, kuid jäi vahele ja pandi pooleteist aastaks vangi.

1970-ndatel Jenas töötanud doktor Jochen Scheibe tunnistas dokumentaalfilmis, et oli osaline hormoonravimite toimetamises Leipzigi.

"Ma ei teadnud lõplikult, milleks neid kasutati," väitis ta. "Kõik, mis ma saan öelda, on see, et me ei täheldanud ühtegi maksakahjustust."

Scheibe eitas, et oli teadlik Ida-Saksa dopinguprogrammist, mida kutsuti koodnimega Riiklik Plaan 14.25, kuid filmis esitatavad faktid näitavad, et arst pidi olema asjast teadlik.

WADA mõistab hukka

Filmis sõna võtnud Saksamaa üks juhtivamaid hormoonieksperte Günter Stalla arvas, et Kühne aastakümnete pikkuse depressiooni põhjustas anaboolsete steroidide üledoos.

Filmis otsustas anonüümseks jääda üks mees, kelle abikaasa osales spordiharrastajana uurimisgrupis 13-aastasena.

"Talle anti tablette, mis pidavat olema vitamiinid ning ta ei tohtinud sellest kellelegi rääkida. Tal olid tõsised seljavalud ja paanikahood," rääkis mees, kelle naisel diagnoositi hiljem tõsised luu- ja liigesekahjustused.

ARD dokumentaalfilmi järel on Twitteris avalduse teinud ka maailma antidopingu agentuur WADA:

"Sellised vastumeelsed eksperimendid, mida Ida-Saksa sportlastele tehti, on vastuolus kõigega, mida sport esindab - ausus, aus mäng, puhtus. Kuigi WADA loodi alles 1999. aastal, mõistame me selle karmilt hukka ning ühineme üleskutsetega avaldada täielik tõde. WADA on loonud uurimise, rikkumistest teavitamise, nõuetele vastavuse ning hariduse ja teaduse süsteemi, et vältida Ida-Saksa ja ka hiljutise Venemaa dopinguprogrammi kordumist. Peame alati jääma ohtude suhtes valvsaks ja ärksaks."



