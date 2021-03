Jõutõstja Peeter Aan: rasketel hetkedel püüan olukorda võrrelda veel mustema stsenaariumiga ja siis enam hetkeolukord nii masendav ei tundu

„Eestis on täna läbi ajaloo suurim arv jõusaale, seega harjutajaid on kindlasti väga palju ja kõik teavad kedagi, kes käib jõusaalis harjutamas. Seega on seotust eestlastel kindlasti jõusaalidega omajagu olemas. Küll aga tuleb tunnistada, et võistlusspordina on jõutõstmine suhteliselt spetsiifiline spordiala ja nõuab väga tugevat rutiinitaluvust. Viimastel võistlustel on olnud osalejaid üle saja. Kui lisame siia veel need, kes ei ole võistlustele end erinevatel põhjustel saanud kirja panna, siis julgen väita, et 400-500 peres on jõutõstja esindatud,” lausub ta.

Peeter osales esimest korda rammumeestevõistlusel 1991. aastal, kui ta oli 15-aastane ja kaalus 78 kilo. Nii nagu iga spordiala jaoks, on ka jõutõstmises olemas geneetilised eeldused, kuid Peeter arvab, et väga suur roll on harrastaja enda tahtel ja soovil.