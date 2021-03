Therese Johaug kordas Jelena Välbe saavutust. Välbe: lollus on selliseid asju võrrelda!

Lisaks 14-le MM-tiitlile kolm olümpiakulda võitnud Venemaa suusaliidu presidendi sõnul pole mõtet nende saavutusi omavahel võrrelda. "Minu arvates on selline statistika võrdlemine lollus! Miks on inimestel seda vaja?" teatas Välbe RIA Novosti vahendusel. "Praegusel ajastul on rohkem sõite, kuigi on tõsi, et Johaug ei osale neist kõigil. Samuti poleks ka mina ehk igast sõidust osa võtnud. Ma ei taha, et meid niimoodi võrreldaks."