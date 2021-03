EM-il seitsmenda koha teeninud Nazarov: finaalis oli aeg parem kui mu mullune rekord – ei saa kobiseda

„Ainuke asi, mis tehnikat mõjutas, oli see, et tegu oli täna juba kolmanda jooksuga. Sellist kogemust varem mul olnud ei ole, muidu on ikka olnud üks kerge jooks ja siis finaal. See oli uudne kogemus, olen tugevam tänu sellele. Tehniliselt... Kuidas öeldagi, ehk ei olnud nii palju plahvatuslikkust enam, poolfinaalis sain kõike endast välja pandud, õhtul andsin kõik, mis suutsin.”

„Jäin rahule sellega, et see Taani poiss jäi tahapoole, finaalis viimaseks ei jäänud, seda probleemi ei ole õnneks,” tundis Nazarov rahulolu Kojo Musahi alistamisest.

Kuidas EM-i kokku võtad? „Mul on hea meel, et see võistlus korraldati ja mul oli võimalik Eestit esindada. Räägitakse, et esimene täiskasvanute tiitlivõistlus, kas pinged ja nii... Mina suutsin end justkui kuhugi mujale panna, närvipinget ei tundnud, nägin lihtsalt selles võimalust endast parim anda. Ka teised koondisekaaslased aitasid, meil on selline hea kamraadia, eriti Keisoga (tõkkejooksja Keiso Pedriks – M. R.). Ei olnud suur eneseületus või oleks olnud raske kuidagi.”