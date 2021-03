Andrea Adamo kiitis noort tähte: meie poolt oleks lollus lasta tal mujale minna

Adamo lisas, et on Rootsit esindava sõitjaga seni väga rahule jäänud. "Olin tema aegade üle õnnelik, kuid mitte üllataunud. Uskuge mind, et kui ma teda rallieelsel testil nägin, siis tema lähenemine testile ja Monte Carlo rallile pani mind mõtlema, et ta on uueks sammuks valmis," sõnas Hyundai pealik. "Nägime eelmine aasta tema juures juba mitmeid omadusi, aga Monte Carlo punktikatsel otsustasime panna ta WRC autosse. Oleme kõik näinud, milleks ta on võimeline. Meie poolt oleks lollus lasta tal mujale minna."