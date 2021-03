Saksamaa koondise peatreeneril on idee, kuidas Johaugi valitsemine lõpetada. Norralastele see ei meeldinud

Oberstdorfi MM-il kulges naiste murdmaasuusatamine norralanna Therese Johaugi valitsemise all. Johaug võitis kokku neli kulda, neist viimase laupäeval 30 km klassikatehnikamaratonis.

Johaug on kogu MM-i olnud konkurentidest olnud pea jagu üle. Tänase 30 km sõidu võitis ta lähimate jälitajate ees enam kui kahe ja poole minutilise eduga. Nädala keskel toimunud 10 km vabatehnikasõidus edestas ta konkurente ligi minutiga.

Just 10 km sõidu järel tuli Schlickenrieder välja eelpool mainitud avaldusega. "Ma ei oska seda seletada, aga kehamassiindeksile tuleks piir seada," vastas ta küsimusele, miks Johaug võistlusi niimoodi domineerib.

Treener viitas, et ohtlikult madala kehamassiindeksiga sportlased valitsevad hetkel suusatamist. "Meil on praegu mõned väga peenikesed suusatajad spordis ning usun, et näeme siin trendi. Kehamassiindeksil on piirid selle osas, mis on tervislik. Minu arust tuleks seda kontrollida. Nad on halvad eeskujud. Mulle see ei meeldi," sõnas sakslane.

Expressen uuris laupäeva hommikul norralastelt, mida nad Schlickenriederi ettepanekust arvavad. "Minu arvates on see temast väga ebaprofessionaalne. Ta peaks keskenduma oma suusatajate treenimisele, mitte sellistele kommentaaridele," sõnas koondise peatreener Ole Morten Iversen. "Meil on juba vastavad testid, mille abil teeme suusatajate tervisliku seisundi selgeks. Ta ei pea meie pärast muretsema."

Mida võiks Johaug sellisest kommentaarist arvata? "Ma usun, et ta on veidi šokis, et Schlickenriederi positsiooniga inimene midagi sellist ütleb. See on kummaline," arutles Iversen.

Expressenil õnnestus saada kommentaar ka Johaugilt. "Usun, et ta suudab seista selle eest, mida ütleb. Meil on Norras vajalikud testid olemas, mis tuleb läbida, et saaksime riiki esindada. Testil on nii mõnigi erinev osa, seega usun, et Norra püsib antud küsimuses esirinnas. Ma ei tea, kuidas nad Saksamaal asju ajavad," arutles ta.